سعر سهم حلواني إخوان (6001) يمهد الطريق لتحقيق المزيد من المكاسب – توقعات اليوم – 17-08-2026

صعد سعر سهم حلواني إخوان (6001) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، متأثراً بتماسك مستوى الدعم المحوري 30.62 ريال، والذي يمثل قاعدة دعم ثابتة وقوية تمده بالزخم الإيجابي المتجدد، والذي ساعده في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص السهم بذلك من ضغطه السلبي ويمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المذكور 30.62 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 35.55 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد