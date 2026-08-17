سعر سهم العربي الوطني (1080) يشهد تحسن في الزخم – توقعات اليوم – 17-08-2026

عزز سهم البنك العربي الوطني (1080) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع مكاسب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 21.36 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.12 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد