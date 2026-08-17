سعر سهم أمريكانا (6015) يحلق عالياً ويؤكد هدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-08-2026

واصل سعر سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (6015) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المحوري 2.43 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مجال أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 2.43 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 2.65 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد