الاقتصاد

سعر النحاس يجدد النشاط الإيجابي-توقعات اليوم 17-8-2026

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سعر النحاس يجدد النشاط الإيجابي-توقعات اليوم 17-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 05:08 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

بدأ سعر النحاس بتجديد النشاط الإيجابي مستغلا الثبات المتكرر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة والتي يمتد دعهما حاليا نحو 6.4400$ لنلاحظ تجاوزه للهدف الأول المستقر عند 6.6100$ وتسجيله لمكاسب إضافية باستقراره قرب 6.6750$.

 

نشير إلى أن بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتجاوزه لمستوى 50 سيزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد لنتوقع انجذاب السعر قريبا نحو 6.7500$ ومن ثم ليحاول تسجيل مكاسب تاريخية جديدة بوصوله نحو 6.8500$ و6.9300$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.5900 $ و 6.7500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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