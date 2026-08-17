سعر النحاس يجدد النشاط الإيجابي-توقعات اليوم 17-8-2026

بدأ سعر النحاس بتجديد النشاط الإيجابي مستغلا الثبات المتكرر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة والتي يمتد دعهما حاليا نحو 6.4400$ لنلاحظ تجاوزه للهدف الأول المستقر عند 6.6100$ وتسجيله لمكاسب إضافية باستقراره قرب 6.6750$.

نشير إلى أن بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتجاوزه لمستوى 50 سيزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد لنتوقع انجذاب السعر قريبا نحو 6.7500$ ومن ثم ليحاول تسجيل مكاسب تاريخية جديدة بوصوله نحو 6.8500$ و6.9300$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.5900 $ و 6.7500$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع