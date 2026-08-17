شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتذبذب دون المقاومة– توقعات اليوم 17-8-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-17 05:09 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17
عاد سعر البلاتين لتشكيل تداولات جانبية ضعيفة متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية لنلاحظ استقراره حاليا قرب مستوى 1750.00$ ليحافظ بذلك على ثباته دون المقاومة المتمثلة بمستوى 1785.00$ والتي تشكل بدورها مفتاح تحديد الاتجاه المتوقع للتداولات القريبة والمتوسطة.
فالثبات المتكرر دون المقاومة الحالية يدعونا للتمسك بالترجيح السلبي والذي قد يستهدف بشكل تدريجي لمستوى 1685.00$ و1642.00$ على التوالي, أما اختراق المقاومة والثبات أعلاها سيفتح ذلك باب تفعيل الهجوم الصاعد لنتوقع استهداف السعر بشكل أولي لمستوى 1820.00$ وصولا نحو 1865.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1685.00$ و 1770.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة