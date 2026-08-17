سعر البلاتين يتذبذب دون المقاومة– توقعات اليوم 17-8-2026

عاد سعر البلاتين لتشكيل تداولات جانبية ضعيفة متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية لنلاحظ استقراره حاليا قرب مستوى 1750.00$ ليحافظ بذلك على ثباته دون المقاومة المتمثلة بمستوى 1785.00$ والتي تشكل بدورها مفتاح تحديد الاتجاه المتوقع للتداولات القريبة والمتوسطة.

فالثبات المتكرر دون المقاومة الحالية يدعونا للتمسك بالترجيح السلبي والذي قد يستهدف بشكل تدريجي لمستوى 1685.00$ و1642.00$ على التوالي, أما اختراق المقاومة والثبات أعلاها سيفتح ذلك باب تفعيل الهجوم الصاعد لنتوقع استهداف السعر بشكل أولي لمستوى 1820.00$ وصولا نحو 1865.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1685.00$ و 1770.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة