سعر الباوند مقابل الين يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 17-8-2026

قدّم سعر الزوج إشارة إيجابية جديدة باندفاعه مؤخرا فوق الحاجز المستقر عند 215.50 معلنا عن تمكسه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا لنلاحظ تسجيله لبعض المكاسب الإضافية بملامسته لمستوى 215.90.

سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 214.80 للدعم الإضافي ولنؤكد على أهمية توفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة وصوله قريبا نحو المحطات الإضافية والتي تتمركز قرب 216.35 و216.85 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 215.10 و 216.35

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع