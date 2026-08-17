الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 17-8-2026

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سعر الباوند مقابل الين يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 17-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 05:10 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

قدّم سعر الزوج إشارة إيجابية جديدة باندفاعه مؤخرا فوق الحاجز المستقر عند 215.50 معلنا عن تمكسه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا لنلاحظ تسجيله لبعض المكاسب الإضافية بملامسته لمستوى 215.90.

 

سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 214.80 للدعم الإضافي ولنؤكد على أهمية توفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة وصوله قريبا نحو المحطات الإضافية والتي تتمركز قرب 216.35 و216.85 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 215.10  و 216.35 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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