شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتحرك فى المنطقة الإيجابية استنادًا على هبوط العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين يقترب من أعلى مستوى في 10 أسابيع

•الدولار الأمريكي يعمق خسائره مقابل سلة من العملات

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام

•الأسواق في انتظار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،لتقترب من مستوياتها الأعلى في عشرة أسابيع ،استنادًا على هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



أدت بيانات التضخم فى الولايات المتحدة التي جاءت دون توقعات السوق الأسبوع الماضي إلى تراجع احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام.



وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، من أجل الحصول على المزيد من الإشارات الأوضح بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9% إلى (4,416.53$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,376.47$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,367.31$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.55% ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت في الجلسة السابقة بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في عشرة أسابيع عند 4,449.81 دولارًا للأونصة.



•وحقق الذهب الأسبوع المنقضي ارتفاع بنسبة 0.8% ،في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل تحسن مستويات الطلب الاستثماري على السبائك الذهبية.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.4% ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في 11 أسبوع عند 99.29 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الهبوط في مستويات الدولار ،وسط تباطؤ الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مما أدي إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



الفائدة الأمريكية

•أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة ،اعتدال أسعار المستهلكين في معظمها طبقًا لتوقعات السوق لشهر يوليو ،وسجلت أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفاع أقل من التوقعات خلال نفس الشهر.



•وسجلت مبيعات التجزئة الأمريكية انكماشًا على نحو غير متوقع في يوليو ، في أسوأ وتيرة تراجع منذ فبراير الماضي ،في أحدث مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام.



•قب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر من 52% إلى 70% ،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 48% إلى 30%.



•وارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 24% إلى 36%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 76% إلى 64%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون هذا الأسبوع ،صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي من المتوقع أن يتضمن إشارات قوية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع هنا موقع "أف اكس نيوز تودي": استمرار تحرك أسعار الذهب فى المنطقة الإيجابية مع احتمالات قوية لتسجيل مستويات أعلى جديدة فى عدة أسابيع ،بفضل الهبوط الحاد حاليًا فى مستويات الدولار الأمريكي.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الجمعة بنحو 0.29طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 1,023.53 طن متري.



نظرة فنية

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