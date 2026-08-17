الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 17-08-2026

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تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 11:13 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على سلسلة مكاسب متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد وصوله لمستوى المقاومة المحوري 1.1610، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا الصباحية لهذا اليوم، ليتوقف الزوج قليلاً في هدنة لالتقاط الأنفاس، يحاول خلالها جني أرباحه وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

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MO Nasa

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