تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 17-08-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على سلسلة مكاسب متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد وصوله لمستوى المقاومة المحوري 1.1610، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا الصباحية لهذا اليوم، ليتوقف الزوج قليلاً في هدنة لالتقاط الأنفاس، يحاول خلالها جني أرباحه وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.