تحديث توقع سعر الذهب اليوم 17-08-2026

يحافظ سعر الذهب (GOLD) على مكاسبه الأخيرة وسط حالة من التذبذب العرضي خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، يحاول من خلالها اكتساب زخماً إيجابياً قد يؤهله لاستئناف مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، كما يحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لوجود دعم ديناميكية متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص التعافي.