الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 17-08-2026

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تحديث توقع سعر الفضة اليوم 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 11:19 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

تراجع قليلاً سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 66.40$، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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