شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 17-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-17 11:21 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17
يشهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحافظ على مكاسبه المبكرة لهذا اليوم، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له أرضية دعم قوية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.