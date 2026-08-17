تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 17-08-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعًا بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليتقدم السعر حتى اصطدم بمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والتي قد تحد من استمرار تلك المكاسب، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي.

وفي المقابل لا يزال السعر يتحرك تحت تأثير سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، بالتزامن مع بوادر فقدان الزخم الإيجابي، ما يبقي الضغوط السلبية قائمة ويحد من فرص مواصلة الصعود بقوة خلال الفترة القريبة المقبلة.