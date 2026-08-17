الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 17-08-2026

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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 11:25 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعًا بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليتقدم السعر حتى اصطدم بمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والتي قد تحد من استمرار تلك المكاسب، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي.

 

وفي المقابل لا يزال السعر يتحرك تحت تأثير سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، بالتزامن مع بوادر فقدان الزخم الإيجابي، ما يبقي الضغوط السلبية قائمة ويحد من فرص مواصلة الصعود بقوة خلال الفترة القريبة المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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