شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 17-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-17 11:31 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17
ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليهاجم السعر مستوى المقاومة النفسي 1,900$، بعد ان استطاع تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليمهد الطريق امامه لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.