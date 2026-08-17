الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 17-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 17-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 17-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 11:31 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليهاجم السعر مستوى المقاومة النفسي 1,900$، بعد ان استطاع تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليمهد الطريق امامه لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا