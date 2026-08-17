تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 17-08-2026

ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليهاجم السعر مستوى المقاومة النفسي 1,900$، بعد ان استطاع تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليمهد الطريق امامه لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.