شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين مع تلاشي رهانات رفع الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار خلال تداولات اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، مع خفض رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ظل سلسلة من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بحلول الساعة 21:41 بتوقيت جرينتش إلى 99.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو. بينما صعد اليورو إلى أعلى مستوى في شهرين عند نحو 1.1614 دولار، قبل أن يستقر مرتفعًا بنسبة 0.3% خلال التعاملات.

وارتفع الين الياباني بنسبة 0.2% إلى نحو 159.04 ين لكل دولار، متجاهلًا بيانات النمو الاقتصادي الياباني التي جاءت أضعف من المتوقع.

وظل الين دون أدنى مستوياته في أربعة عقود، التي سجلها أواخر يوليو قبل تدخل السلطات اليابانية والأمريكية في أسواق العملات للحد من تراجعه.

لغز أسعار الفائدة يبقي الأسواق في حالة ترقب

وتأتي إعادة تقييم توقعات الفائدة مع استعداد الأسواق لندوة جاكسون هول التي يعقدها الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يترقب المستثمرون إشارات حول كيفية تقييم صانعي السياسة لأحدث البيانات الاقتصادية.

كما أن الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان لوقف تراجع الين أوجدت خلفية حساسة لأسواق العملات، في وقت تحول فيه التركيز إلى احتمال اتجاه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة قريبًا.

وتشير تجارة الفائدة (Carry Trade) إلى الاقتراض بتكلفة منخفضة بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة، مثل الين، ثم استثمار الأموال في أصول أو عملات تحقق عوائد أعلى.

وسجل الاقتصاد الياباني نموًا أبطأ من المتوقع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، متأثرًا بضعف إنفاق الأسر والاستثمارات التجارية، وهو ما يرى محللون أنه يرجع في الأساس إلى عوامل مؤقتة.

وأدت بيانات الأسبوع الماضي، التي أظهرت تراجعًا مفاجئًا في مبيعات التجزئة وبيانات تضخم هادئة، إلى اعتقاد الأسواق بأن الحاجة الملحة إلى المزيد من رفع الفائدة الأمريكية قد تراجعت.

ويتوقع المتداولون حاليًا احتمالًا يبلغ 30.8% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر، مقارنة بـ52.2% قبل أسبوع، وفق أداة FedWatch التابعة لـCME.

وقد تظل الأسواق شديدة الحساسية للبيانات الاقتصادية المقبلة، والتعليقات الصادرة خلال ندوة جاكسون هول، إلى جانب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. كما أدى غياب التوجيهات الجديدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة حالة الضبابية بشأن مسار أسعار الفائدة.