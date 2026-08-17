شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تسجل أعلى مستوى في 6 أشهر بدعم من انخفاض المخزونات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر خلال تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بمخاوف بشأن توافر المعدن في بورصة لندن للمعادن (LME)، حيث تراجعت المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير.

وصعد النحاس القياسي بنسبة 0.9% إلى 14,290 دولارًا للطن المتري بحلول الساعة 09:23 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في وقت سابق 13,396 دولارًا. وكانت أسعار النحاس، المستخدم على نطاق واسع في قطاعي الكهرباء والإنشاءات، قد سجلت مستوى قياسيًا عند 14,527.5 دولار للطن في يناير.

وتراجعت المخزونات في المستودعات المعتمدة لدى بورصة لندن للمعادن إلى أقل من 210 آلاف طن، أي نحو النصف مقارنة بمستويات مايو، بعدما نقل المتداولون كميات من النحاس إلى الولايات المتحدة تحسبًا لفرض رسوم جمركية محتملة على واردات المعدن المكرر.

وتشير إلغاء إيصالات التخزين، أو الكميات المخصصة للتسليم، والتي تمثل نحو 50% من المخزونات، إلى احتمال خروج المزيد من النحاس من نظام بورصة لندن للمعادن.

وقال ألبرت ماكنزي، المحلل لدى «Benchmark Mineral Intelligence»: «رغم أن البيانات الرسمية لم تُنشر بعد، نتوقع تسجيل واردات قياسية في يوليو. فقد كانت الواردات مرتفعة طوال العام».

ارتفاع الطلب على النحاس في الولايات المتحدة

لكن المتداولين قالوا إن ارتفاع العلاوات السعرية أو حالة الباكورديشن (Backwardation)، التي تتداول فيها عقود النحاس القريبة بسعر أعلى من العقود الآجلة الأطول أجلًا، قد يبدأ في جذب المزيد من المعدن إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن.

وأغلق الفارق السعري بين عقد النحاس الفوري وعقد الثلاثة أشهر عند 416.29 دولارًا يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.

وبلغت عمليات تسليم النحاس إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن 3,700 طن يوم الجمعة، مقابل خروج 850 طنًا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النحاس في المستودعات المسجلة لدى بورصة كومكس إلى 735,470 طنًا قصيرًا، بما يعادل 667,207 أطنان مترية، بزيادة تقارب 700% منذ أن طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة فرض رسوم على الواردات في فبراير من العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت مخزونات النحاس في المستودعات التي تراقبها بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بأكثر من 80% منذ منتصف مارس، لتصل إلى 69,731 طنًا.

كما انخفضت علاوة يانغشان، التي تعد مقياسًا لشهية الصين لاستيراد النحاس، إلى 90 دولارًا للطن مقابل 115 دولارًا في 22 يوليو، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 350% مقارنة بمستواها في يناير.

ضعف الدولار يدعم المعادن الصناعية

وبوجه عام، تلقت المعادن الصناعية دعمًا من ضعف العملة الأمريكية، إذ يجعل انخفاض الدولار السلع المقومة به أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع الألومنيوم بنسبة 0.4% إلى 3,265 دولارًا للطن، بينما صعد الزنك بنسبة 0.2% إلى 3,766 دولارًا، وزاد الرصاص بنسبة 0.4% إلى 1,903 دولارات.

كما ارتفع القصدير بنسبة 0.3% إلى 56,345 دولارًا للطن، وصعد النيكل بنسبة 0.3% إلى 16,860 دولارًا.