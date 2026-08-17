شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تركيز المستثمرين على توترات الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الاثنين، مع تقييم الأسواق للتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، في حين ساهمت توقعات قوية لإيرادات شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك في دعم بعض أسهم قطاع التكنولوجيا.

وبحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 164.46 نقطة، أو 0.31%، إلى 53,567.95 نقطة.

وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 10.71 نقطة، أو 0.14%، إلى 7,775.01 نقطة، بينما تراجع ناسداك المركب بمقدار 2.43 نقطة، أو 0.01%، إلى 26,726.73 نقطة.

مكاسب قوية لأسهم شركات الرقائق بدعم من أنثروبيك

تتوقع شركة أنثروبيك، التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام، تحقيق إيرادات تتراوح بين 190 و200 مليار دولار في عام 2028، وفقًا لشخصين مطلعين على البيانات المالية للشركة.

وتصدرت شركات صناعة الرقائق مكاسب قطاع التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم ميكرون تكنولوجي بنسبة 4.5%، بينما قفز سهم سان ديسك بنسبة 6.7%.

وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا في مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%، ما حد من الخسائر الأوسع وأبقى مؤشر ناسداك المركب قريبًا من الاستقرار.

وسيركز المستثمرون الأسبوع المقبل على نتائج شركة إنفيديا، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بحثًا عن مؤشرات بشأن قدرة الزخم الذي يقوده قطاع التكنولوجيا على الاستمرار. وارتفع سهم الشركة بنسبة 0.2% في التعاملات المبكرة.

تجدد التوترات وتوقعات الفائدة

كانت المخاوف بشأن العوائد المتوقعة من استثمارات الذكاء الاصطناعي قد ضغطت على أسهم شركات الرقائق مؤخرًا، لكن النتائج الفصلية القوية والتوقعات التي تشير إلى استمرار قوة الطلب ساعدت مؤشر ناسداك التكنولوجي على الاقتراب من مستوياته القياسية.

وفيما يتعلق بالفيدرالي، تقدر الأسواق حاليًا احتمالًا يقارب 31% لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وهو انخفاض حاد مقارنة بالاحتمالات المتقاربة بين الرفع والإبقاء على الفائدة دون تغيير قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ«CME».

ومع ذلك، غيّر ويلز فارجو توقعاته بشأن السياسة النقدية، وأصبح يتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الحالي، بعدما كان يتوقع في السابق عدم إجراء أي تغيير.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع نتائج وول مارت، إحدى الشركات الرئيسية في قطاع التجزئة، وهوم ديبوت، المتخصصة في منتجات تحسين المنازل، وهما من بين عدد قليل من الشركات المتبقية للإعلان عن نتائجها خلال موسم الأرباح الحالي.