التضخم السنوي في كندا يتسارع إلى 3% في يوليو مع ارتفاع أسعار البنزين

تسارع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 3% خلال يوليو، متجاوزًا التوقعات قليلًا، مع ارتفاع أسعار البنزين مجددًا بفعل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب زيادة تكاليف الرحلات السياحية، وفقًا لبيانات صدرت يوم الاثنين.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% في يوليو، مدفوعًا مرة أخرى بارتفاع تكاليف البنزين، بحسب هيئة الإحصاء الكندية.

وبذلك استقر معدل التضخم عند الحد الأعلى لنطاق التضخم المستهدف لبنك كندا، البالغ 1% إلى 3%.

كان محللو رويترز يتوقعون ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.9% على أساس سنوي و0.4% على أساس شهري خلال يوليو.

وكان ارتفاع معدل التضخم الرئيسي متوقعًا على نطاق واسع نتيجة صعود أسعار الطاقة، ما جعل اتجاه التضخم الأساسي أكثر أهمية كمؤشر بالنسبة إلى بنك كندا.

بلغ مقياسا التضخم الأساسي CPI-trim وCPI-median نحو 1.9% و2% على التوالي، مقارنة بـ1.9% لكليهما في الشهر السابق، وفقًا لهيئة الإحصاء الكندية.

توقعات تثبيت أسعار الفائدة

قال اقتصاديون إنه مع استقرار التضخم الأساسي إلى حد كبير حول مستوى 2%، وهو منتصف النطاق المستهدف لبنك كندا البالغ 1% إلى 3%، فمن المرجح أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال ما تبقى من العام.