ارتفاع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى في أسبوعين مع تسارع التضخم

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل نظيره الأمريكي يوم الاثنين، كما صعدت عوائد السندات، بعدما أظهرت بيانات محلية تسارع التضخم بوتيرة تفوق التوقعات، بينما يترقب المستثمرون موعدًا نهائيًا مهمًا لفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع الكندية.

وارتفع الدولار الكندي 0.2% إلى 1.3850 دولار كندي لكل دولار أمريكي، أو ما يعادل 72.20 سنتًا أمريكيًا، بعدما لامس خلال التعاملات 1.3845، وهو أقوى مستوى له منذ الأول من يونيو.

وأظهرت بيانات أن معدل التضخم السنوي في كندا تسارع إلى 3% في يوليو، متجاوزًا توقعات عند 2.9%، مع ارتفاع أسعار البنزين بفعل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل، جاءت مقاييس التضخم الأساسي، وهما CPI-trim وCPI-median، عند 1.9% و2% على التوالي.

وقال ناثان يانزن وأبي شو، الاقتصاديان لدى بنك رويال الكندي (RBC)، في مذكرة: «بوجه عام، تظل بيانات يوليو متوافقة مع مزيج مواتٍ نسبيًا من تحسن النمو الاقتصادي واستقرار التضخم الأساسي بالقرب من المستهدف».

وأضافا أن اقتراب الموعد النهائي للرسوم الجمركية الأمريكية يضيف حالة من عدم اليقين، وأن الإجراءات المقترحة ستكون لها تداعيات كبيرة على بعض القطاعات والمناطق المتضررة، لكن نطاقها المحدود يجعل من غير المرجح أن تعرقل التعافي الاقتصادي الأوسع.

الرسوم الأمريكية تضيف حالة من عدم اليقين

ارتفع عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات بنحو 17 نقطة أساس خلال الشهر الماضي تقريبًا، وهي أكبر زيادة بين عوائد سندات دول مجموعة السبع باستثناء اليابان، بعدما أشارت بيانات الوظائف والتجارة والناتج المحلي الإجمالي إلى تعافي الاقتصاد المحلي بعد بداية بطيئة للعام.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستفرض، اعتبارًا من 19 أغسطس، رسومًا جمركية بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، بما يعادل حوالي 5.2% من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة.

وقال دومينيك لوبلان، الوزير الكندي المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة، أمام لجنة استشارية يوم الجمعة، إن كندا والولايات المتحدة لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى مسودة اتفاق تجاري، رغم عقد اجتماعات منتظمة بين الجانبين.

وفي بيانات منفصلة، أظهرت الأرقام أن المستثمرين الأجانب اشتروا صافي 40.83 مليار دولار كندي (29.46 مليار دولار أمريكي) من الأوراق المالية الكندية في يونيو، مدفوعين بشكل أساسي بشراء السندات الحكومية الفيدرالية.

وفي سوق السندات، ارتفعت العوائد الكندية على امتداد منحنى العائد؛ إذ صعد عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 2.6 نقطة أساس إلى 4.117%، بعدما سجل في وقت سابق 4.145%، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2010.