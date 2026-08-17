شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا تقدم ضمانًا يصل إلى 105 مليارات دولار لمركز بيانات أوبن إيه آي في أوهايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت شركة إنفيديا على تقديم ضمان بقيمة تصل إلى 105 مليارات دولار لمساعدة شركة أوبن إيه آي على استئجار مركز بيانات ضخم في ولاية أوهايو، تطوره شركة SB Energy التابعة لسوفت بنك، في واحدة من أكبر التزامات شركة الرقائق بتمويل البنية التحتية.

وقالت الشركة التي يقودها جنسن هوانغ يوم الاثنين إنها ستستثمر أيضًا 1.5 مليار دولار في SB Energy، وذلك بعد أشهر من استثمار بقيمة مليار دولار من أوبن إيه آي وسوفت بنك لتوسيع البنية التحتية لمراكز البيانات.

وتُعد الصفقة الجديدة أحدث مثال على تمويل إنفيديا للبنية التحتية التي تعتمد على رقائقها، وهي استراتيجية تساعد على تعزيز الطلب على منتجات الشركة، لكنها أثارت أيضًا تساؤلات بشأن تدفقات التمويل الدائرية بين عملاق الرقائق وعملائه.

وزادت التدقيقات في هذا النوع من التمويل الأسبوع الماضي، بعدما دخلت إنفيديا في شراكة مع ست مؤسسات مالية كبرى، من بينها بلاك روك، لإطلاق منصات تمويل تستهدف توفير أكثر من 500 مليار دولار من التمويل الخارجي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال هوانغ إن الصفقة الجديدة لا تمثل تمويلًا دائريًا، مضيفًا أن إنفيديا تستفيد من "حجمها ورؤيتها طويلة الأجل" للمساعدة في هذا المشروع.

وقال هوانغ: "نحن نؤمّن بنية تحتية طويلة الأجل لحوسبة إنفيديا، حتى تتمكن أوبن إيه آي من نشر مصانع الذكاء الاصطناعي الأكثر إنتاجية، والتي يمكن تحديثها مرارًا مع كل جيل جديد، بما يوفر قدرًا أكبر من الذكاء واقتصاديات أفضل".

وستكون إنفيديا المزود الحصري للرقائق في المنشأة الواقعة بمقاطعة بايك في أوهايو، والتي ستصل طاقتها الإجمالية إلى 8 جيجاوات، مع توقع دخول أول 800 ميجاوات الخدمة في عام 2028. وستستأجر أوبن إيه آي الموقع لمدة 20 عامًا.

الأرض والطاقة أبرز العقبات أمام مراكز البيانات

أصبحت الأرض والطاقة تشكلان عقبة متزايدة أمام إنشاء مراكز البيانات، في ظل تقادم شبكة الكهرباء الأمريكية وتعرضها لضغوط متزايدة، إلى جانب تنامي معارضة المجتمعات المحلية لمشروعات البناء الجديدة بسبب مخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء وإهدار المياه المحتمل.

وقالت إنفيديا إن ضمانها سيغطي جزءًا من مدفوعات الإيجار والطاقة، إلى جانب التزام بضمان احتفاظ الموقع بحد أدنى من القيمة، وليس التكلفة الكاملة للمشروع أو جميع التزامات أوبن إيه آي.

وستدفع أوبن إيه آي الإيجار، لكن إذا عجزت عن السداد، ستغطي إنفيديا الفارق بين الحد الأدنى المضمون للقيمة وما يمكن لمالك الموقع استرداده من خلال إعادة تأجيره أو بيعه.

وقالت إنفيديا إنها تعتزم بشكل انتقائي تأمين مواقع رئيسية يمكن تشغيل رقائقها فيها عبر أجيال متعددة مستقبلًا.

وقالت داني هيوسون، رئيسة التحليل المالي في إيه جي بيل: "من حق المستثمرين أن يشعروا بالقلق إزاء ما يبدو كحلقة لا تنتهي من صفقات الذكاء الاصطناعي، لكن في الواقع، عدد الأطراف الفاعلة في هذا المجال ليس كبيرًا، وكان من الطبيعي أن يكون هناك قدر من التمويل الدائري".

وأضافت: "الاختبار الأكبر هو ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستولد في نهاية المطاف عوائد جيدة لجميع من يضخون الأموال، وهذا أمر لن يتضح إلا في وقت لاحق".

وقال هوانغ إن الموقع، الذي ستبلغ طاقته الأولية 4.25 جيجاوات، يمكن أن يساهم بما يصل إلى 200 مليار دولار في إيرادات إنفيديا. ويكفي واحد جيجاوات من القدرة الحاسوبية لتوفير الكهرباء لنحو 750 ألف منزل أمريكي في المتوسط.

وبشكل عام، قد تحقق إنفيديا إيرادات بقيمة 600 مليار دولار من أوبن إيه آي بحلول عام 2030 من خلال بيعها قدرة حوسبة تبلغ 16 جيجاوات، بما في ذلك توسعة موقع أوهايو بمقدار 3.75 جيجاوات.

ولدعم الموقع، تخطط سوفت بنك وSB Energy لبناء ما لا يقل عن 10 جيجاوات من قدرات توليد الكهرباء الجديدة، واستثمار 4.2 مليار دولار في البنية التحتية لشبكة الكهرباء الإقليمية الجديدة، من خلال شراكة مع شركة AEP Ohio.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 35 ألف وظيفة في قطاع الإنشاءات حتى عام 2032، إلى جانب نحو 2,500 وظيفة تشغيلية طويلة الأجل، وفقًا لأوبن إيه آي، الشركة المطورة لـChatGPT.