شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في 4 عقود..ما الذي يقلق الأمريكيين بشأن احتياطي النفط الاستراتيجي؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حذر خبراء هذا الأسبوع من أن الكهوف التي تخزن فيها الولايات المتحدة احتياطيها النفطي الاستراتيجي قد تتعرض لأضرار نتيجة السحب السريع من المخزونات استجابةً للحرب مع إيران، وذلك مع وصول الاحتياطي إلى أدنى مستوى له في أربعة عقود.

وقال الخبراء إن تعرض الكهوف لأضرار سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة الاستجابة لحالات طوارئ الطاقة المستقبلية. ويُخزن النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي (SPR) داخل 60 كهفًا ملحيًا على عمق آلاف الأقدام تحت الأرض، موزعة على أربعة مواقع رئيسية على ساحل الخليج في ولايتي لويزيانا وتكساس.

وانخفض مخزون الاحتياطي إلى أقل من 300 مليون برميل للمرة الأولى منذ امتلائه في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة الصادرة يوم الاثنين. ويتراجع المخزون مع قيام الولايات المتحدة بسحب 172 مليون برميل استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب مع إيران. ومن المتوقع أن يستقر الاحتياطي عند نحو 243 مليون برميل بعد اكتمال عمليات السحب.

وقالت وزارة الطاقة إن ما لا يقل عن 70 مليون برميل يجب أن تبقى في الاحتياطي من أجل إدارة الكهوف بأمان. لكن آموس هوكشتاين، كبير مستشاري الطاقة السابق للرئيس جو بايدن، شكك هذا الأسبوع في هذا الرقم.

وقال هوكشتاين لشبكة CNBC: "لا تصدقوا المسؤولين السابقين في الحكومة الذين يقولون إن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي يمكن أن ينخفض إلى 70 مليون برميل. هذا كلام هراء". وأضاف أن الوصول إلى هذا المستوى سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطي "إلى درجة يستحيل معها إحياؤه مجددًا".

وكان هوكشتاين قد حذر في يونيو من أن انخفاض الاحتياطي إلى ما دون 300 مليون برميل يعرض الكهوف لخطر التلف.

وقال في فعالية للمجلس الأطلسي: "لا أعرف أحدًا يعتقد أنه يمكننا النزول إلى أقل من 300 مليون برميل. أعرف كثيرين يعتقدون أننا لا نستطيع حتى الاقتراب من 300 مليون، لأن ذلك سيؤدي فعليًا إلى إلحاق أضرار بالكهوف التي يُخزن فيها النفط".

من جانبها، قالت وزارة الطاقة إن الادعاءات المتعلقة بخطر انهيار كهوف التخزين الملحية مع انخفاض مستويات النفط غير صحيحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة بن ديتدريش في بيان لشبكة CNBC: "الكهوف ممتلئة دائمًا. وكل ما يتغير هو نسبة النفط إلى المياه التي تملؤها". وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "تدير الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بمسؤولية باعتباره أصلًا بالغ الأهمية للأمن القومي، وهو الغرض الذي صُمم من أجله".

وأعرب أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن مخاوف بشأن سلامة الكهوف الملحية. وكان مشرعون جمهوريون قد أثاروا هذه المخاوف عندما أطلقت إدارة بايدن رقمًا قياسيًا بلغ 180 مليون برميل من الاحتياطي في عام 2022، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا. وانخفض الاحتياطي إلى أقل من 350 مليون برميل في 2023 خلال إدارة بايدن، قبل إعادة ملئه إلى نحو 415 مليون برميل قبيل الحرب مع إيران.

وذكرت مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي (GAO) في تقرير صدر في مايو أن عمليات السحب الجزئية المتكررة التي تتبعها عمليات إعادة ملء قد تؤدي إلى إذابة جزء معين من الكهف مرارًا، ما ينتج عنه أشكال غير مرغوبة للكهوف.

ووجد المكتب أن غالبية كهوف الاحتياطي كانت في "حالة جيدة جدًا" بعد عملية السحب التي جرت في 2022.

لكنه أشار إلى أن كل دورة سحب تؤدي إلى زيادة حجم الكهف وتقليل المسافات الفاصلة بين الكهوف داخل القبة الملحية، وهو ما يقلل في نهاية المطاف من قدرتها على الاستمرار على المدى الطويل.

الحد التشغيلي للاحتياطي

لاستخراج النفط من الاحتياطي، يضخ المشغلون المياه إلى قاع الكهوف لدفع النفط الخام إلى السطح، ثم يضخونه عبر الآبار إلى خطوط الأنابيب.

وقال سيدهارث ميسرا، أستاذ هندسة البترول في جامعة تكساس إيه آند إم، إن 70 مليون برميل تمثل الحد الأدنى المادي الصارم اللازم للإبقاء على أنابيب الاستخراج مغمورة بأمان في النفط بدلًا من المياه.

لكن ميسرا قال إن "الحد التشغيلي العملي لمخزون النفط الخام يتراوح بين 250 مليونًا و300 مليون برميل". وأضاف أن مستويات المخزون الحالية تعني أن "سلامة الكهوف والقدرة التشغيلية الإجمالية تواجهان مخاطر مرتفعة".

وأوضح أن انخفاض المخزون إلى أقل من 300 مليون برميل يفقد الاحتياطي قدرته على ضخ النفط بالسرعة اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ. كما يمكن أن تتعرض الأنابيب والمضخات للتلف مع ترقق طبقة النفط في الجزء العلوي وارتفاع الرواسب نحو فتحات السحب الموجودة في سقف الكهف.

وخلال عمليات السحب السريع، غالبًا ما يتم ضخ المياه العذبة إلى الكهوف، ما يؤدي إلى إذابة الجدران الملحية. وقال ميسرا إن ذلك "يخلق سقفًا أكثر تسطحًا وأقل استقرارًا، ويؤدي إلى ترقق شديد للأعمدة الملحية الحيوية التي تفصل بين الكهوف المتجاورة، ما يزيد بدرجة كبيرة من المخاطر الجيولوجية لحدوث انهيار هيكلي".

وصُمم الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في الأصل لتنفيذ خمس عمليات سحب كاملة، لكنه نفذ عشرات عمليات السحب الكبيرة والصغيرة خلال الأربعين عامًا الماضية، وفقًا لميسرا.

وقال إن النظام لم يُصمم لهذا العدد الكبير من الدورات، وإن عمليات ضخ المياه واستخراج النفط المتكررة أدت إلى "تشوهات شديدة في الكهوف، وتسارع معدل سقوط كميات كبيرة من الملح من الأسقف، وإضعاف كبير للسلامة الهيكلية العامة للاحتياطي المتقادم".

وأبلغ مسؤولون في وزارة الطاقة مكتب المحاسبة الحكومي أنهم "يحافظون على البنية التحتية للاحتياطي باستخدام حلول مؤقتة"، وأنه من غير المؤكد إلى متى ستصمد هذه الحلول.

ووجد مكتب المحاسبة الحكومي أن أكثر من ربع مخزون الاحتياطي لم يكن متاحًا للسحب حتى ديسمبر 2025، بسبب مزيج من أعمال الإنشاءات والتوقفات المرتبطة بالكهوف.

وفي المقابل، قدر محللو رابيدان إنرجي أن الاحتياطي لديه "حد أدنى مرن إلى حد ما" يبلغ نحو 170 مليون برميل، مشيرين إلى أن سلامة الكهوف والقيود المفروضة على البنية التحتية للضخ تجعل عمليات السحب الإضافية دون هذا المستوى غير مبررة.

وقال هوكشتاين إن إعصارًا يضرب فلوريدا أو لويزيانا قد يضع الولايات المتحدة في موقف صعب عند مستويات الاحتياطي الحالية.

وأضاف: "عندما نكون دون 300 مليون برميل، وهو المستوى الذي وصلنا إليه الآن، لا يعني ذلك أننا لا نستطيع استخدام الاحتياطي، لكنه يبطئ تدفق النفط ويعرضنا للخطر".