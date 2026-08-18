سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 18-08-2026

تراجع قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة النفسي 1,900$، ليحاول السعر بهذا الأداء اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة.