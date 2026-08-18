سعر سهم جي آي جي (8250) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 18-08-2026

تراجع قليلاً سعر سهم مجموعة الخليج للتأمين - جي آي جي (8250) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ومحاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 31.28 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 34.74 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد