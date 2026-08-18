بحر العرب (7201) يتخلص من ضغوطه السلبية – توقعات اليوم – 18-08-2026

قفز سعر سهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (7201) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وأكسبه زخماً إيجابياً قوياً ساعده على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ويأتي هذا الأداء مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في وقت سابق بتصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 3.25 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 3.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد