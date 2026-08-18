الاقتصاد

بحر العرب (7201) يتخلص من ضغوطه السلبية – توقعات اليوم – 18-08-2026

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بحر العرب (7201) يتخلص من ضغوطه السلبية – توقعات اليوم – 18-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 02:41 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

قفز سعر سهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (7201) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وأكسبه زخماً إيجابياً قوياً ساعده على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ويأتي هذا الأداء مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في وقت سابق بتصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 3.25 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 3.70 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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