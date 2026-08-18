سعر سهم جدوى ريت الحرمين (4332) يخترق سقف قناة سعريه هابطة – توقعات اليوم – 18-08-2025

قفز سعر سهم جدوى ريت الحرمين (4332) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق سقف قناة سعريه فرعية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ليأتي هذا مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب عند سعر 5.07 ريال مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد