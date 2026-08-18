سعر سهم الخليج للتدريب (4290) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 18-08-2026

ارتفع سعر سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم (4290) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثر السهم في وقت سابق باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ما مهد الطريق أمام السهم لبدء موجة تصحيحية صاعدة على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على تحقيق المزيد من المكاسب، ليحاول السهم بارتفاعه الأخير التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعلن بعدها تعافيه بشكل كامل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 16.10 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد