سعر سهم المملكة القابضة (4280) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 18-08-2026

شهد سعر سهم شركة المملكة القابضة (4280) مكاسب قوية في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 13.70 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 13.70 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 15.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد