سعر سهم دار الأركان (4300) يهاجم هدفنا السعري – توقعات اليوم – 18-08-2026

قفز سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري (4300) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 20.20 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ويأتي هذا الأداء مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 20.20 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 22.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد