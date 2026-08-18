سعر سهم التصنيع (2060) يخترق خط اتجاه فرعي هابط – توقعات اليوم – 18-08-2026

اكتسى سعر سهم شركة التصنيع الوطنية (2060) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ليمهد الطريق امام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك يلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للضغط السلبي ويهدد تلك المكاسب مالم يحتفظ السهم بدعومه الحالية.

لهذا فطيلة استقرار سعر السهم أعلى الدعم 8.60 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الصعود خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 9.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي