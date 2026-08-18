سعر النحاس لا يزال صاعد-توقعات اليوم 18-8-2026

لامس سعر النحاس باندفاعه الصاعد الأخير مستوى 6.6900$ ومن ثم ليرتد بشكل تصحيحي مؤقت ليستقر حاليا قرب 6.5200$ متأثرا بتذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 والذي يتعارض بدوره مع إيجابية محور المتوسط المتحرك 55.

نذكر بأن الثبات المتكرر فوق دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمثل حاليا بمستوى 6.4500$ إضافة لتشكيل مستوى 6.4000$ لعائق قوي أمام التداولات الحالية, فإن ذلك يدعم السيناريو الإيجابي ليسهل مهمة اندفاع السعر قريبا نحو 6.7000$ وصولا للهدف التالي المستقر قرب 6.8500$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.4500 $ و 6.6200$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع