سعر البلاتين دون أي جديد– توقعات اليوم 18-8-2026

لا يزال سعر البلاتين متمركزا دون المقاومة المتمثلة بمستوى 1785.00$ إلا أن تعارض المؤشرات الرئيسية المستمر دفع به لتقديم تذبذب جانبي جديد ليستقر بذلك قرب 1750.00$ كما هو واضح بالرسم المرفق.

نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليعزز ذلك سيطرة الميل الهابط المقترح سابقا ليبدأ باستهداف المحطات السلبية بتسلله أولا نحو 1685.00$ و1642.00$ على التوالي, بينما اختراقه للمقاومة والثبات أعلاها سيفتح ذلك باب تفعيل الهجوم الصاعد لنتوقع استهدافه بشكل أولي لمستوى 1820.00$ وصولا نحو 1865.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1685.00$ و 1770.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة