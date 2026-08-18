شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– توقعات اليوم 18-8-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-18 05:20 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18
لا يزال سعر البلاتين متمركزا دون المقاومة المتمثلة بمستوى 1785.00$ إلا أن تعارض المؤشرات الرئيسية المستمر دفع به لتقديم تذبذب جانبي جديد ليستقر بذلك قرب 1750.00$ كما هو واضح بالرسم المرفق.
نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليعزز ذلك سيطرة الميل الهابط المقترح سابقا ليبدأ باستهداف المحطات السلبية بتسلله أولا نحو 1685.00$ و1642.00$ على التوالي, بينما اختراقه للمقاومة والثبات أعلاها سيفتح ذلك باب تفعيل الهجوم الصاعد لنتوقع استهدافه بشكل أولي لمستوى 1820.00$ وصولا نحو 1865.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1685.00$ و 1770.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة