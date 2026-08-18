شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بسبب مخاوف تجدد التوترات الأمريكية الإيرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي ينتعش مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

•انتهاء اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران

•الأسواق في انتظار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

•حيازات صندوق ترست تقفز إلى أعلى مستوى في 3 أشهر



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء في طريقها صوب تكبّد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة، تحت ضغط انتعاش الدولار وصعود أسعار النفط العالمية،بسبب مخاوف تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



تترقب الأسواق غداً الأربعاء،صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة هامة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى (4,386.17$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,416.47$) ، وسجلت أعلى مستوي عند ( 4,436.31$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.9% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.15% ،ضمن محاولات التعافي من مستوياته الأدنى في 11 أسبوع ،في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الأربعة الأخيرة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة، تنشط عمليات شراء الدولار كملاذ آمن، بسبب مخاوف تجدد الحرب الإيرانية، خاصة بعد انهيار اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بحوالي 0.5% ،لتوسع صعودها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوي في ثلاثة أسابيع ،بسبب تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ،وتوقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.



مستجدات الحرب الإيرانية

•انتهت مهلة الـ 60 يوماً الخاصة بـ "تفاهم إسلام آباد" دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران.



•ترفض واشنطن تمديد الهدنة وتطالب باستسلام طهران، في حين أعلنت إيران أنها مستعدة لاعتماد موقف عسكري "هجومي بالكامل" إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.



•الخلاف الأساسي بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال حول مضيق هرمز، العقوبات الأمريكية، والضمانات المطلوبة من الجانبين.



•توجد محاولات وساطة واتصالات خلف الكواليس، لكن لا يوجد اتفاق جديد حتى الآن . أشارت تقارير أن إدارة ترامب فتحت قنوات اتصال سرية مع إيران.



•هناك جهود لإيجاد آلية لإعادة حركة السفن عبر المضيق، لكن الموقف الأمريكي المطالب بإعادة فتح المضيق بالكامل قبل تقديم تنازلات لإيران يعقد المسار.



•الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، هدد عُمان عسكريًا إذا اعتبر أنها تعرقل المفاوضات، في تطور يزيد تعقيد جهود الوساطة.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 65 %،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 35%.



•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 31%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 69%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون غداً الأربعاء ،صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي من المتوقع أن يتضمن إشارات قوية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع هنا موقع "أف اكس نيوز تودي": تحرك أسعار الذهب فى المنطقة السلبية خاصة إذا استمر ارتفاع الدولار الأمريكي مع صعود أسعار النفط.



قد ترتفع أسعار الذهب مرة أخرى فوق 4,400 دولار للأونصة مع احتمالات قوية لتسجيل مستويات أعلى جديدة فى عدة أسابيع ،إذا نجحت جهود الوسطاء فى إبرام اتفاق وقف إطلاق نار جديد بين الولايات المتحدة وإيران.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الاثنين بنحو 7.13طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،وبأكبر زيادة يومية منذ 18 يونيو الماضي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,030.60 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 28 مايو الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يمدد من مكاسبه - توقعات اليوم – 18-08-2026