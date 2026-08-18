أفالون فارما السعودية توقع اتفاقية لتسجيل وتسويق عقار دوبيلوماب بمنطقة الشرق الأوسط

أعلنت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما)، عن توقيع اتفاقية استراتيجية للتسويق مع بايو-ثيرا سـولوشنز، تحصل بموجبها على حقوق حصرية لتسجيل وتسويق عقار "دوبيلوماب" (منتج جنيس لـ "دوبيكسنت") في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تمثل قيمة هذا العقد أقل من 5% من إجمالي إيرادات الشركة، وذلك استنادًا إلى القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

ونوهت الشركة إلى أن الاتفاقية تمنحها حقوق الترخيص الحصرية لتسجيل وتسويق عقار "دوبيلوماب" (منتج جنيس لـ "دوبيكسنت") في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع حقوق إضافية لتوطين تصنيع المنتج في المستقبل.

كما لفتت إلى أنه تمت الترسية وتوقيع العقد بتاريخ 17 أغسطس 2026، وتمتد مدة العقد 15 عاما قابلة للتجديد.

وأشارت إلى أنه سينعكس الأثر المالي على النتائج المالية للشركة اعتبارًا من تاريخ الإطلاق في عام 2031، وشريطة عدم وجود براءات اختراع معلّقة.

ومن المتوقع أن يحقق العقد إيرادات تراكمية لا تقل عن 400 مليون ريال سعودي خلال السنوات السبع الأولى من فترة العقد.

وستعزز الشراكة محفظة أڤالون في مجال الأدوية البيولوجية والمناعية المتخصصة، وتتماشى مع أهداف التوطين ضمن رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتوطين.