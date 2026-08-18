شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد أكثر من 1.5% بسبب انتعاش الدولار وصعود النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الأبيض يتخلي عن أعلى مستوى في أسبوع

•انتهاء اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران

•الأسواق في انتظار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي



فقدت أسعار الفضة أكثر من 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتخلي عن أعلى مستوى في نحو أسبوع ،في طريقها صوب تكبّد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، تحت ضغط انتعاش الدولار الأمريكي وصعود أسعار النفط ،بسبب مخاوف تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



تترقب الأسواق غداً الأربعاء،صدور محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي ، والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة هامة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الفضة اليوم:انخفضت أسعار معدن الفضة بأكثر من 1.5% إلى (64.76$ ) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (65.78$)، وسجلت أعلى مستوي عند (66.57$) الأعلى فى نحو أسبوع.



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 1.7% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.15% ،ضمن محاولات التعافي من مستوياته الأدنى في 11 أسبوع ،في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الأربعة الأخيرة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة، تنشط عمليات شراء الدولار كملاذ آمن، بسبب مخاوف تجدد الحرب الإيرانية، خاصة بعد انهيار اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بحوالي 0.5% ،لتوسع صعودها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوي في ثلاثة أسابيع ،بسبب تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ،وتوقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية ،خاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.



مستجدات الحرب الإيرانية

•انتهت مهلة الـ 60 يوماً الخاصة بـ "تفاهم إسلام آباد" دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران.



•ترفض واشنطن تمديد الهدنة وتطالب باستسلام طهران، في حين أعلنت إيران أنها مستعدة لاعتماد موقف عسكري "هجومي بالكامل" إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.



•الخلاف الأساسي بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال حول مضيق هرمز، العقوبات الأمريكية، والضمانات المطلوبة من الجانبين.



•توجد محاولات وساطة واتصالات خلف الكواليس، لكن لا يوجد اتفاق جديد حتى الآن . أشارت تقارير أن إدارة ترامب فتحت قنوات اتصال سرية مع إيران.



•هناك جهود لإيجاد آلية لإعادة حركة السفن عبر المضيق، لكن الموقف الأمريكي المطالب بإعادة فتح المضيق بالكامل قبل تقديم تنازلات لإيران يعقد المسار.



•الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، هدد عُمان عسكريًا إذا اعتبر أنها تعرقل المفاوضات، في تطور يزيد تعقيد جهود الوساطة.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 65%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 35%.



•وتسعير احتمالات إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 31%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 69%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون غداً الأربعاء ،صدور محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي ،والذي من المتوقع أن يتضمن إشارات قوية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



توقعات حول أداء الفضة

نتوقع هنا موقع "أف اكس نيوز تودي": تحرك أسعار الفضة فى المنطقة السلبية ، وقد تفقد التداول فوق 64 دولارًا للأونصة.



قد ترتفع أسعار الفضة مرة أخرى فوق 66 دولار للأونصة مع احتمالات قوية لتسجيل مستويات أعلى جديدة فى عدة أسابيع ،إذا نجحت جهود الوسطاء فى إبرام اتفاق وقف إطلاق نار جديد بين الولايات المتحدة وإيران.



نظرة فنية

سعر الفضة يحاول اختراق مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 18-08-2026