شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر لكنه لا يزال قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الثلاثاء، لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين أمام العملات الرئيسية، مع تقليص المتداولين رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة، في حين أبقت مخاطر تصعيد الحرب في الشرق الأوسط معنويات الأسواق هشة.

وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار إيجابياً بحلول الساعة 11:41 بتوقيت جرينتش عند مستوى 99.6 نقطة بعد الانخفاض إلى أدنى مستوى منذ الرابع من يونيو حزيران.

وتراجع اليورو قليلًا عن أعلى مستوى له في شهرين عند 1.161 دولار الذي سجله يوم الاثنين، واستقر آخر تداولاته دون تغير يذكر عند 1.157 دولار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.352 دولار، منخفضًا 0.1%، متأثرًا ببيانات ضعيفة لسوق العمل البريطاني، ليبقى قريبًا من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

مخاوف التضخم تعود

أشارت بيانات الأسابيع الأخيرة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك تسجيل خسائر غير متوقعة في الوظائف الشهر الماضي وصدور بيانات تضخم معتدلة، ما دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

لكن المحللين ركزوا بشكل أكبر على مخاطر التضخم الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، إلى جانب تزايد الضغوط المالية. وارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في الاقتصادات الغربية الكبرى إلى أعلى مستوياتها منذ عقود يوم الثلاثاء.

ويقدر المتداولون حاليًا احتمال رفع الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بنحو 35%، مقابل 52% قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. كما لم تعد الأسواق تسعر بشكل كامل احتمال رفع الفائدة بحلول نهاية العام.

لكن المحللين لا يزالون حذرين بشأن مسار التضخم، في ظل استمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

التوترات الجيوسياسية

وأعلنت إيران أنها ستنتقل إلى وضع عسكري «هجومي بالكامل»، بعدما وصلت جهود التفاوض لإنهاء الحرب بشكل دائم إلى طريق مسدود، وفقًا لمسؤول إيراني كبير تحدث إلى «رويترز»، في وقت استبعدت فيه واشنطن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يونيو.

وأدت الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر إلى زيادة مخاوف التضخم وإعادة تشكيل توقعات أسعار الفائدة العالمية.

تدخل في سعر الين

وتراجع الين الياباني بشكل طفيف إلى 159.70 ين للدولار، بعدما محا نحو نصف مكاسبه التي حققها عقب التدخل المشترك للولايات المتحدة واليابان في نهاية يوليو، والذي استهدف إبعاد العملة عن أدنى مستوى لها في 40 عامًا عند 163.99 ين للدولار.

ويراقب المتداولون احتمالات تنفيذ تدخل جديد في سوق العملات، إلى جانب اجتماع بنك اليابان الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة، كما يدرس تسريع وتيرة التشديد النقدي بعد ذلك.