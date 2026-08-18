أسعار النحاس ترتفع بأكثر من 13% وسط توقعات بقوة الطلب

ارتفعت أسعار النحاس بأكثر من 13% في الأسواق العالمية منذ بداية عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بتوقعات زيادة الطلب من مراكز البيانات واستثمارات الطاقة المتجددة.

ووفقًا لموقع AzerNEWS، بلغ سعر النحاس نحو 14,157 دولارًا للطن، ما يعزز ربحية شركات التعدين التي يمثل إنتاج النحاس مصدرًا مهمًا لإيراداتها.

ومع ذلك، يقول محللون إن سوق النحاس يواجه فائضًا في المعروض على المدى القصير، وهو ما يسهم في زيادة تقلبات الأسعار. وخلال اليومين الماضيين، تجاوز الفارق السعري بين العقود الآجلة 75 دولارًا للطن، في أكبر زيادة من نوعها منذ يناير.

كما ارتفعت أسعار النحاس الفورية بنحو 545 دولارًا للطن يوم الاثنين لعقود الثلاثة أشهر، ما زاد الضغوط الناتجة عن تحركات المستثمرين على المدى القصير.

النحاس يسجل مكاسب قوية في 2026

شهدت أسعار النحاس مكاسب كبيرة في الأسواق العالمية خلال العام الجاري، إذ سجل المعدن مستويات قياسية في بداية 2026، بعدما ارتفع بأكثر من 20% منذ منتصف نوفمبر 2025 وبنحو 42% خلال العام الماضي.

ويُعد النحاس من أهم المعادن الصناعية، ويُستخدم على نطاق واسع في مراكز البيانات والسيارات الكهربائية وشبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة المتجددة.

وعززت توقعات استمرار الاستثمارات في هذه القطاعات النظرة المستقبلية للطلب على النحاس على المدى الطويل، رغم أن ظروف المعروض على المدى القريب قد تستمر في التسبب في تقلبات حادة في الأسعار.