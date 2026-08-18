تسلا تستعد لإطلاق سايبركاب في أغسطس وبدء التجارب برحلات لموظفيها

أبلغت شركة تسلا موظفيها بأنها تستعد لإطلاق سيارة سايبركاب (Cybercab) بشكل عام، بدءًا من مدينة أوستن بولاية تكساس، في أقرب وقت خلال الشهر الجاري، وفقًا لما ذكره موقع «ذا إنفورميشن» يوم الاثنين نقلًا عن أشخاص مطلعين على الخطط.

وتُعد سايبركاب، وهي سيارة ذاتية القيادة مصممة خصيصًا ولا تحتوي على دواسات أو عجلة قيادة، عنصرًا أساسيًا في طموحات تسلا المتعلقة بخدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة، إذ تخطط الشركة لاستخدامها مستقبلًا في خدمة نقل الركاب الآلية.

ووفقًا للتقرير، أبلغت تسلا موظفيها بأنها تعتزم بدء طرح سايبركاب من خلال إتاحة رحلات للموظفين على الطرق العامة، ثم إدخال السيارات في خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في أوستن بعد ذلك بأيام قليلة.

اختبارات وتدريبات استعدادًا للإطلاق

اتخذت الشركة خلال الأسابيع الأخيرة عدة خطوات استعدادًا للإطلاق، شملت إجراء اختبارات قيادة، وإتاحة رحلات للموظفين على طرق خاصة، إلى جانب تنظيم تدريبات مع فرق الاستجابة للطوارئ المحلية، بحسب التقرير.

وبدأت الشركة في يونيو اختبار النسخة الإنتاجية من سايبركاب على الطرق العامة، بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج السيارة في وقت لاحق من العام.