تراجع عقود القمح مع استمرار اضطرابات البحر الأسود في الحد من الخسائر

تراجعت عقود القمح الآجلة في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) خلال تعاملات الثلاثاء، وانخفضت الأسعار بما يصل إلى سنتين للبوشل، إلا أن استمرار الاضطرابات في شحنات الحبوب عبر البحر الأسود حدّ من الخسائر.

وأدت أسابيع من الهجمات على طرق الشحن من جانب روسيا وأوكرانيا إلى تراجع صادرات الحبوب من المنطقة، بما في ذلك عبر نوفوروسيسك، وهو ميناء التصدير الرئيسي للحبوب في روسيا.

واشترى المشتري الحكومي للحبوب في الأردن نحو 60 ألف طن متري من القمح يوم الثلاثاء من خلال مناقصة دولية كانت تستهدف شراء ما يصل إلى 120 ألف طن، وفقًا لمتعاملين أوروبيين.

وفي ألمانيا، قالت جمعية المزارعين الألمانية (DBV) يوم الثلاثاء إن محصول القمح الشتوي لعام 2026، المستخدم في إنتاج الدقيق والخبز، من المتوقع أن يتراجع بنسبة 7% إلى 20.9 مليون طن.

ويأتي هذا الانخفاض بعد ربيع اتسم بالجفاف بصورة غير معتادة، وموجة حر قياسية شهدتها البلاد في يونيو، ما ألحق أضرارًا بالمحاصيل.

تحركات عقود القمح

استقرت عقود قمح الشتاء الأحمر اللين لشهر سبتمبر في مجلس شيكاغو للتجارة عند 6.74.75 دولار للبوشل.

في المقابل، ارتفعت عقود قمح الشتاء الأحمر الصلب لشهر سبتمبر في كانساس سيتي بمقدار 2.5 سنت إلى 7.61.25 دولار للبوشل، بينما صعدت عقود قمح الربيع لشهر سبتمبر في مينيابوليس بمقدار 4.5 سنت إلى 6.79.5 دولار للبوشل.