سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على اتجاهه الصاعد رغم تداولاته المتذبذبة – توقعات اليوم – 19-08-2026

استمر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) في التحرك بشكل متذبذب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، مع استمرار الدعم الديناميكي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالتزامن مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي، وهو ما يعكس تحسنًا في الزخم ويدعم فرص استعادة الزوج لمكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة.