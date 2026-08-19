الاقتصاد

سعر الذهب يتعرض للضغط السلبي - توقعات اليوم – 19-08-2026

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سعر الذهب يتعرض للضغط السلبي - توقعات اليوم – 19-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 01:07 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

شهد سعر الذهب (GOLD) سلسلة من الخسائر المتتالية والحادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما أدى إلى كسر السعر بانخفاضه الأخير دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما ضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به وقلص من فرص تعافيه خلال الفترة القريبة المقبلة.

 

وتزداد احتمالات استمرار الهبوط مع كسر السعر مستويات الدعم المهمة والقريبة منه، وهو ما يعزز من قوة المسار الهابط ويزيد من المخاطر السلبية المحيطة بحركة الذهب على المدى القصير.

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MO Nasa

MO Nasa

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