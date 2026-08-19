سعر الذهب يتعرض للضغط السلبي - توقعات اليوم – 19-08-2026

شهد سعر الذهب (GOLD) سلسلة من الخسائر المتتالية والحادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما أدى إلى كسر السعر بانخفاضه الأخير دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما ضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به وقلص من فرص تعافيه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتزداد احتمالات استمرار الهبوط مع كسر السعر مستويات الدعم المهمة والقريبة منه، وهو ما يعزز من قوة المسار الهابط ويزيد من المخاطر السلبية المحيطة بحركة الذهب على المدى القصير.