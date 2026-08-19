سعر سهم ينساب (2290) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 19-08-2026

واصل سعر سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (2290) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً ألسابقة، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المهمة والقريبة 33.40 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 35.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد