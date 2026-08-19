الاقتصاد

سعر سهم ينساب (2290) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 19-08-2026

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سعر سهم ينساب (2290) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 19-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 02:23 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

واصل سعر سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (2290) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً ألسابقة، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المهمة والقريبة 33.40 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 35.50 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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