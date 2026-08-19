سعر سهم الاتحاد (8170) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-08-2026

شهد سعر سهم شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (8170) مكاسب قوية في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 8.07 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً في ذلك بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، ما يؤكد على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 8.07 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 9.10 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد