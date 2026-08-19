الاقتصاد

سعر سهم الاتحاد (8170) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-08-2026

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سعر سهم الاتحاد (8170) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 02:25 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

شهد سعر سهم شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (8170) مكاسب قوية في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 8.07 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً في ذلك بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، ما يؤكد على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 8.07 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 9.10 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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