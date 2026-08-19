شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني قرب قمة 3 أشهر قبيل بيانات التضخم البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يستأنف خسائره مقابل سلة من العملات

•تباطؤ العائدات الأمريكية قبيل محضر الاحتياطي الفيدرالي

•الأسواق في انتظار حاسمة حول مسار الفائدة البريطانية



ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ،ليقترب مرة أخرى من ملامسة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ،مستفيدًا من تراجع مستويات العملة الأمريكية قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



أدت بيانات مختلطة عن سوق العمل في المملكة المتحدة إلى تراجع احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية في سبتمبر المقبل ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم البريطاني لشهر يوليو.



نظرة سعرية

•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى (1.3544$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.3535$ ) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.3524$).



•فقد الجنيه يوم الثلاثاء نسبة 0.1% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في اليوم السابق أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.3571 دولارًا.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.15% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع مع تحول تركيز المستثمرين نحو تقييم المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية، خاصة بعد تراجع احتمالات رفعها خلال العام الجاري، في أعقاب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات دون توقعات السوق، بالتزامن مع صدور مؤشرات مقلقة على تباطؤ سوق العمل الأمريكي.



انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من 0.5% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،الأمر الذي يصدر المزيد من الضغوط السلبية على سعر صرف الدولار الأمريكي.



تأتي تلك التطورات ،قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة أكثر وضوحًا حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



الفائدة البريطانية

•أظهرت بيانات سوق العمل الصادرة أمس الثلاثاء فى المملكة المتحدة ،ارتفع معدل البطالة على نحو غير متوقع فى يونيو ،مع تباطؤ أقل من التوقعات فى متوسط الأجور خلال نفس الشهر.



•عقب تلك البيانات ،وعلى حسب الأسواق الآجلة لأسعار الفائدة العالمية ،تراجع تسعير احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية فى اجتماع سبتمبر من 60% إلى دون 50%.



بيانات التضخم البريطاني

من أجل إعادة تسعير الاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة البريطانية ،ينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة لشهر يوليو ،والتي من المتوقع أن تؤثر كثيرًا على مسار السياسة النقدية لبنك إنجلترا.



يصدر بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع بنسبة 2.9% سنويًا فى يوليو من ارتفاع بنسبة 2.6% في يونيو ، مع تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى نسبة 2.5% سنويًا من ارتفاع بنسبة 2.6% في يونيو.



توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات التضخم البريطاني أعلى من توقعات السوق ،سترتفع احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية هذا العام ، مما يصب في صالح المزيد من الصعود في مستويات الجنيه الإسترليني.



نظرة فنية

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 19-08-2026