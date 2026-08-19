شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من الهدف الأول– توقعات اليوم 19-8-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-19 07:10 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19
شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس بعض الموجات السلبية متأثرا بالثبات السلبي المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 1785.00$ إضافة لتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي لنلاحظ اقترابه حاليا من الهدف السلبي الأول المستقر عند 1685.00$.
استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية سيجبره على استئناف المحاولات السلبية لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 1660.00$ و1642.00$ على التوالي
نطاق التداول المتوقع ما بين 1660.00$ و 1740.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض