سعر البلاتين يقترب من الهدف الأول– توقعات اليوم 19-8-2026

شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس بعض الموجات السلبية متأثرا بالثبات السلبي المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 1785.00$ إضافة لتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي لنلاحظ اقترابه حاليا من الهدف السلبي الأول المستقر عند 1685.00$.

استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية سيجبره على استئناف المحاولات السلبية لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 1660.00$ و1642.00$ على التوالي

نطاق التداول المتوقع ما بين 1660.00$ و 1740.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض