الاقتصاد

سعر البلاتين يقترب من الهدف الأول– توقعات اليوم 19-8-2026

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سعر البلاتين يقترب من الهدف الأول– توقعات اليوم 19-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 07:10 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس بعض الموجات السلبية متأثرا بالثبات السلبي المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 1785.00$ إضافة لتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي لنلاحظ اقترابه حاليا من الهدف السلبي الأول المستقر عند 1685.00$.

 

استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية سيجبره على استئناف المحاولات السلبية لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 1660.00$ و1642.00$ على التوالي

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1660.00$ و 1740.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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