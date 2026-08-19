سعر اليورو مقابل الين يلتقط أنفاسه-توقعات اليوم 19-8-2026

حافظ سعر الزوج على تذبذبه منذ تداولات يوم أمس دون العائق المستقر عند 184.90 ليضطر لتشكيل بعض التداولات التصحيحية باستقراره قرب 184.55, نود التذكير بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بالاعتماد على الثبات المتكرر فوق مستوى 183.15 إلا أن تعارض المؤشرات الرئيسية حاليا قد يجبر السعر على تشكيل المزيد من التداولات التصحيحية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 184.15 و183.75 على التوالي.

أما نجاح السعر باكتسابه للعزم الإيجابي وتجاوزه لمستوى 184.90, سيعزز ذلك فرص استئنافه للهجوم الصاعد لنذكر بتمركز الأهداف الإضافية قرب مستوى 185.45 و185.95 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.25 و 185.00

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع