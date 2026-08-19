تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 19-08-2026

يشهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يؤهله لاختراق مستوى المقاومة المحوري 85.00$، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على استهداف مقاومات جديدة على المدى القريب.