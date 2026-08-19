الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 19-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 19-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 11:03 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

يشهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يؤهله لاختراق مستوى المقاومة المحوري 85.00$، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على استهداف مقاومات جديدة على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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