تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 19-08-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليبدأ بالتعافي وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة على قرب دخول زخم إيجابي جديد حول السعر قد يدفعه لاستهداف مقاومات جديدة.