شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 19-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-19 11:06 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19
ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليبدأ بالتعافي وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة على قرب دخول زخم إيجابي جديد حول السعر قد يدفعه لاستهداف مقاومات جديدة.