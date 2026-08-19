تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 19-08-2026

يتسم سعر نفط خام برنت (Brent) بالتداولات المتذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، بالإضافة لوجود ضغط إيجابي وديناميكية متواصل نتيجة تحركاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليحاول السعر من خلال هذا الأداء المتذبذب اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.