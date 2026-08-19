الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 19-08-2026

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تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 19-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 11:13 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

لكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي لا يتناسب مع حركة السعر في إشارة إلى احتمالية تشكل دايفرجنس سلبي عليها، قد يعيق تقدم السعر وربما قد نشد بعض الارتدادات التصحيحية في الفترة القريبة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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