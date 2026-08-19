تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 19-08-2026

ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي لا يتناسب مع حركة السعر في إشارة إلى احتمالية تشكل دايفرجنس سلبي عليها، قد يعيق تقدم السعر وربما قد نشد بعض الارتدادات التصحيحية في الفترة القريبة المقبلة.