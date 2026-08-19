سعر سهم جنرال داينامكس (GD) يستعد لمهاجمة مقاومة نفسية – توقعات اليوم – 19-08-2026

تقدم قليلاً سعر سهم جنرال داينامكس General Dynamics (GD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والنفسي 400.00$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص اختراق تلك المقاومة، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء دخول زخم قوي حول السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 400.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 415.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد