سعر سهم داناهر (DHR) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 19-08-2026

انخفض سعر سهم داناهر Danaher (DHR) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر ما يشير إلى اقتراب تعافي السهم.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 192.90$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 209.40$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد