الاقتصاد

سعر سهم داناهر (DHR) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 19-08-2026

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سعر سهم داناهر (DHR) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 19-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 11:40 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

انخفض سعر سهم داناهر  Danaher (DHR) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر ما يشير إلى اقتراب تعافي السهم.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 192.90$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 209.40$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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